Ataque con cuchillo deja a hombre grave en Nosara

Un hombre resultó gravemente herido la madrugada de este lunes en Guanacaste, tras ser víctima de un ataque con un cuchillo.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron el barrio Los Ángeles de Nosara, alrededor de las 03:14 a. m., cuando la víctima presentó una herida en el tórax.

El hombre fue atendido por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja y trasladado en condición crítica al Hospital de Nicoya para recibir atención médica.

Las autoridades investigan los hechos y buscan determinar las circunstancias del ataque.

