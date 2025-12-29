Hombre que estaba en plena calle fue atacado brutalmente y ahora lucha por su vida

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios disparos la madrugada del lunes en San Nicolás de Cartago, según informó la Cruz Roja.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:15 a. m., cuando el hombre estaba en la calle y fue atacado a balazos.

La Cruz Roja se encargó de atender al herido.

La víctima recibió balazos en el tórax y en una pierna. La persona fue atendida por una unidad básica de la Cruz Roja y trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta (HMP) para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y trabajan para dar con el responsable.