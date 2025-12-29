Sucesos

Hombre que estaba en plena calle fue atacado brutalmente y ahora lucha por su vida

Un adulto resultó con impactos de bala en el tórax y una pierna

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios disparos la madrugada del lunes en San Nicolás de Cartago, según informó la Cruz Roja.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:15 a. m., cuando el hombre estaba en la calle y fue atacado a balazos.

LEA MÁS: Trágico accidente de tránsito en Paquera deja un muerto y un herido

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja se encargó de atender al herido.

La víctima recibió balazos en el tórax y en una pierna. La persona fue atendida por una unidad básica de la Cruz Roja y trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta (HMP) para recibir atención médica.

LEA MÁS: A hombre que estaba en un búnker en Costa Rica, lo mataron de la forma más despiadada

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y trabajan para dar con el responsable.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hombre herido cartagosan nicolás de cartagocruz rojabaleadobalacera
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.