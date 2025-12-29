Sucesos

A hombre que estaba en un búnker en Costa Rica, lo mataron de la forma más despiadada

La víctima recibió dos disparos en el rostro y uno en la pantorrilla; hasta el momento no hay detenidos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos la noche del domingo en un búnker ubicado en Siquirres, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

carro OIJ morguera
Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en Siquirres.

Según informó el OIJ, la víctima recibió dos disparos en la cara y uno en la pantorrilla derecha.

El ataque ocurrió en Los Laureles, cuando un hombre llegó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el hombre.

LEA MÁS: Soñaban recibir el Año Nuevo en la playa: así ocurrió la tragedia en la que murieron los tres bailarines en Esterillos

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que la víctima ya había fallecido. Por el momento, no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.

LEA MÁS: Choque en la ruta 32 deja cuatro personas heridas, dos de ellas en condición crítica

El OIJ indicó que se recopilan pruebas y testimonios en la zona para dar con el responsable de este homicidio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asesinado siquirrescrimensiquirres limónbalazosbalacerabúnker
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.