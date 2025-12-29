A hombre que estaba en un búnker en Costa Rica, lo mataron de la forma más despiadada

Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos la noche del domingo en un búnker ubicado en Siquirres, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en Siquirres.

Según informó el OIJ, la víctima recibió dos disparos en la cara y uno en la pantorrilla derecha.

El ataque ocurrió en Los Laureles, cuando un hombre llegó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el hombre.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que la víctima ya había fallecido. Por el momento, no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.

El OIJ indicó que se recopilan pruebas y testimonios en la zona para dar con el responsable de este homicidio.