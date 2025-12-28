Hombre sufrió despiadada muerte a puñaladas dentro de una finca en Limón

Un hombre de apellido Moya, de 52 años, sufrió una despiadada muerte al ser apuñalado en múltiples ocasiones dentro de una finca ubicada en Matama de Limón, según confirmaron las autoridades judiciales.

El violento hecho ocurrió este sábado pasadas las 3 p. m., cuando los cuerpos de emergencia y la Policía Judicial fueron alertados sobre el hallazgo de una persona sin vida en el lugar.

Moya, de 51 años fue hallado sin vida dentro de una finca en Matama de Limón. Foto: Ilustrativa (Reiner )

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello, los brazos y el abdomen, lesiones que le provocaron la muerte en el sitio.

“Los agentes fueron alertados de que en una finca encontraron sin vida a este hombre, se presentaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para determinar quiénes fueron los responsables de este cruel ataque, así como el móvil que mediaron en la agresión.

