Golpiza entre reos en La Reforma dejó a un hombre en agonía por más de un mes

Un reo de apellidos Solera Lezcano, de 38 años, tuvo una agonía de un mes y 12 días al ser víctima de una salvaje golpiza, cuyos sospechosos son otros privados de libertad de la cárcel La Reforma.

El Ministerio de Justicia confirmó que el hombre murió este sábado 27 de diciembre, en el hospital San Rafael de Alajuela, donde estuvo internado.

La agresión fue reportada desde el sábado 15 de noviembre anterior, a las 3:55 p. m.

LEA MÁS: Pelea frente a supermercado en Cartago termina con un hombre herido

El reo de apellido Solera Lezcano, de 38 años, murió al sufrir golpes mortales. Foto ilustrativa

LEA MÁS: Soñaban recibir el Año Nuevo en la playa: así ocurrió la tragedia en la que murieron los tres bailarines en Esterillos

“El privado de libertad fue encontrado con fuertes golpes en la cabeza en un módulo del CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), producto de agresiones realizadas por sus iguales. De inmediato fue trasladado de emergencia al Hospital de Alajuela”, señalaron en el Ministerio de Justicia.

Agregaron que se mantendrán en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes.

LEA MÁS: El horror llegó a su lugar de trabajo: identifican a mujer asesinada dentro de una soda