Pelea frente a supermercado en Cartago termina con un hombre herido

Un hombre de 30 años resultó herido la noche del sábado 27 de diciembre tras verse involucrado en un altercado con otro sujeto frente a un supermercado en Llanos de Santa Lucía, Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, supuestamente, el hombre, de apellido Abarca, estaba entrando al sitio cuando, por razones que aún no están claras, tuvo un enfrentamiento con otro sujeto.

En medio del altercado, Abarca resultó herido con un arma blanca en la espalda y la cabeza.

Un hombre resultó herido con arma blanca en Llanos de Santa Lucía, Cartago. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fue trasladado de emergencia al hospital Max Peralta, donde los médicos lo atendieron para tratar las heridas, que afortunadamente eran superficiales.

OIJ atiende caso

El OIJ está investigando el motivo del altercado.

Además, como parte de la investigación, los agentes están determinando la identidad del hombre sospechoso de haber herido a Abarca.

