El horror llegó a su lugar de trabajo: identifican a mujer asesinada dentro de una soda

Una muchacha de apellido Arauz, de 28 años, es la mujer asesinada de manera despiadada en Limón.

Las autoridades judiciales confirmaron que la víctima sufrió impactos de bala en las manos, el pecho, el cuello y las rodillas.

“Esto se da en Limón 2000, dentro de una soda de comida rápida. De acuerdo con la versión preliminar, la mujer trabajaba en dicha soda cuando aparentemente, llegaron sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon desde afuera del local hacia donde se encontraba la mujer”.

“Aparentemente, luego ingresaron al local y realizaron otras detonaciones, quedando la mujer fallecida en el sitio”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Este terrible hecho ocurrió este sábado 27 de diciembre y fue reportado a las 7:26 p. m.

Arauz se convirtió en la víctima número 81 entre mujeres asesinadas en Costa Rica durante este 2025, según registros oficiales.

Los sospechosos huyeron del sitio y, de momento, no hay personas detenidas.

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado 27 de diciembre en Río Blanco de Limón. Foto: cortesía (cortesía /cortesía)

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, quienes asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, así como determinar el móvil y dar con los responsables.

El Caribe es la segunda zona más violenta de Costa Rica, primero está San José. Las cifras reflejan un aumento sostenido de la violencia contra las mujeres en el país durante este año, lo que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad.

La noche de este sábado también ocurrió el homicidio de un hombre en un sitio en el que había otras personas inocentes, ocurrió en un minisúper en Aguas Zarcas, San Carlos.

