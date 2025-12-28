Terror armado en supermercado de Aguas Zarcas: sicarios asesinan a un hombre y ponen en riesgo a inocentes

Momentos de terror se vivieron dentro de un supermercado en Aguas Zarcas, San Carlos, cuando sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra un hombre.

La víctima de este homicidio fue identificada con el apellido Cambronero, de 34 años, quien sufrió múltiples heridas por arma de fuego en la cabeza, la espalda, las piernas y los brazos.

De acuerdo con el OIJ, los hechos se dieron pasadas las 7 p. m. de este sábado 27 de diciembre.

Un sujeto de apellido Cambronero, de 34 años, fue asesinado dentro de un supermercado en Aguas Zarcas, de San Carlos.

“Cambronero estaba frente a un supermercado cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Cuando él observa a los sujetos, corrió hacia el interior del negocio, siendo que los hombres empezaron a dispararle y lo siguieron hasta el interior del minisúper, donde el mismo quedó fallecido”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Detención y evidencias

Los pistoleros huyeron de inmediato; sin embargo, las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Salas, de 31 años, ya que presumen que tuvo algún tipo de participación en la agresión, aunque aclaran que no fue quien disparó.

Las autoridades decomisaron casquillos y otras evidencias que están siendo analizadas.

Las autoridades tratan de determinar las causas que generaron este violento ataque, en el que estuvo en peligro la vida de otras personas que se encontraban dentro del establecimiento.