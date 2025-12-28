Asesinan a balazos a una mujer de una forma más que despiadada

Sucesos

Por Alejandra Morales

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado 27 de diciembre en Río Blanco de Limón, convirtiéndose en la víctima número 81 entre mujeres asesinadas en Costa Rica durante este 2025, según los registros oficiales.

El hecho violento fue reportado a las 7:26 p. m., lo que movilizó a unidades de la Cruz Roja hasta el sitio del suceso, tras la alerta ingresada al sistema de emergencias.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la mujer presentaba múltiples impactos de bala en la espalda y que ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado 27 de diciembre en Río Blanco de Limón. Foto: cortesía
Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado 27 de diciembre en Río Blanco de Limón. Foto: cortesía (cortesía /cortesía)

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, así como determinar el móvil y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el crimen será investigado como un caso de femicidio, mientras las cifras reflejan un aumento sostenido de la violencia contra las mujeres en el país durante este año, lo que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

