Tragedia en Esterillos: encuentran al tercer fallecido tras horas de búsqueda

El cuerpo de la tercera víctima que murió ahogada en playa Esterillos, en Parrita, fue encontrado pasadas las 9:30 p. m. de este sábado 27 de diciembre. Así lo confirmaron en la Cruz Roja.

Se trata de un hombre de 57 años, quien se convirtió en la persona número 125 que muere ahogada en este 2025. Los rescatistas temen que la cifra aumente, ya que el año termina hasta el miércoles 31 de diciembre.

La mujer tenía 41 años y el otro hombre, 55 años. El 2024 cerró con 143 decesos por ahogamiento.

Las víctimas de la tragedia en playa Esterillos eran una mujer de 41 años y dos hombres de 55 y 57 años. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

Esta fatalidad fue reportada a las 2:42 p. m. de este sábado, cuando alertaron por medio del 9-1-1 que tres personas eran arrastradas por la corriente.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, confirmó que junto con Guardacostas recuperaron una hora después los cuerpos de una mujer y de un hombre. La búsqueda continuó y fue siete horas después cuando apareció la tercera víctima.

A los vacacionistas les piden precaución y siempre consultar a los lugareños sobre las condiciones de la playa que visitan.

