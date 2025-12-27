Sucesos

Un padre corrió por su vida al ser perseguido por sicarios frente a su familia, pero fue asesinado en Guácimo

Johan Madrigal, de 39 años, conocido como Yuco, murió al recibir varios impactos de bala

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Johan Madrigal, de 39 años, conocido como Yuco, quien en apariencia se dedicaba a ser barbero, corrió por su vida al ser atacado a balazos.

Así lo confirmaron las autoridades judiciales.

“Madrigal se encontraba en vía pública, frente a una casa, en compañía de varias personas. En un momento dado, se les acercaron dos sujetos en moto; el acompañante se habría bajado y perseguido al ofendido”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que le dispararon en múltiples ocasiones y le provocaron la muerte, al recibir dos impactos en la espalda, cuatro en las piernas, uno en un muslo y otro en la pierna derecha.

En el sitio quedaron ocho casquillos de bala, mientras que los sospechosos huyeron del lugar.

Este tiroteo fue reportado a las 5:32 p. m. de este viernes 26 de diciembre, en Guácimo, Limón, diagonal al parque de la localidad.

LEA MÁS: Niña de 12 años resultó baleada en triple homicidio en Parrita: médico revela su estado de salud

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
La víctima fue identificada preliminarmente como Johan Madrigal, conocido como Yuco, atacado de muerte en Guácimo, Limón. Foto: Archivo (IStock)

En apariencia, era oriundo de esa localidad, pero estaba viviendo en la zona norte del país y pasaba la Navidad junto a su familia en Guácimo, era padre de familia.

LEA MÁS: Mamá de una de las 82 personas inocentes que han sido asesinadas este 2025: “No tendré ninguna Nochebuena”

Las autoridades investigan las causas que llevaron a este brutal homicidio, de momento no reportan personas detenidas por este violento hecho, que deja a otra familia llena de dolor.

En el OIJ hacen lo posible para minimizar la cifra de homicidios; sin embargo, temen que se cierre con cerca de 870 casos.

LEA MÁS: Encuentran restos óseos y los vinculan con estilista desaparecida en Pavas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Johan Madrigalhomicidio en Guácimobalacera en GuácimoNavidad
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.