Un padre corrió por su vida al ser perseguido por sicarios frente a su familia, pero fue asesinado en Guácimo

Johan Madrigal, de 39 años, conocido como Yuco, quien en apariencia se dedicaba a ser barbero, corrió por su vida al ser atacado a balazos.

Así lo confirmaron las autoridades judiciales.

“Madrigal se encontraba en vía pública, frente a una casa, en compañía de varias personas. En un momento dado, se les acercaron dos sujetos en moto; el acompañante se habría bajado y perseguido al ofendido”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que le dispararon en múltiples ocasiones y le provocaron la muerte, al recibir dos impactos en la espalda, cuatro en las piernas, uno en un muslo y otro en la pierna derecha.

En el sitio quedaron ocho casquillos de bala, mientras que los sospechosos huyeron del lugar.

Este tiroteo fue reportado a las 5:32 p. m. de este viernes 26 de diciembre, en Guácimo, Limón, diagonal al parque de la localidad.

La víctima fue identificada preliminarmente como Johan Madrigal, conocido como Yuco, atacado de muerte en Guácimo, Limón. Foto: Archivo (IStock)

En apariencia, era oriundo de esa localidad, pero estaba viviendo en la zona norte del país y pasaba la Navidad junto a su familia en Guácimo, era padre de familia.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a este brutal homicidio, de momento no reportan personas detenidas por este violento hecho, que deja a otra familia llena de dolor.

En el OIJ hacen lo posible para minimizar la cifra de homicidios; sin embargo, temen que se cierre con cerca de 870 casos.

