Hombre de 33 años muere tras violento ataque armado en Sardinal de Carrillo

Un hombre de 33 años falleció la noche de este sábado 27 de diciembre en el hospital de Liberia después de que fuera baleado en la cabeza.

LEA MÁS: El horror llegó a su lugar de trabajo: identifican a mujer asesinada dentro de una soda

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido era de apellido Rivera.

Según los agentes judiciales, Rivera y otro hombre, de apellido Leal, de 31 años, iban caminando por el sector de Sardinal de Carrillo cuando, al parecer, fueron interceptados por un sujeto.

Un hombre murió la noche del sábado tras ser baleado en Sardinal de Carrillo. Otro hombre resultó herido. Imagen ilustrativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El hombre les habría disparado y luego, huyó de la escena.

Ambos sujetos fueron trasladados al hospital de Liberia, donde Rivera falleció. Leal fue atendido por sus heridas.

LEA MÁS: Identifican a los tres fallecidos en Esterillos: eran bailarines y orquestas lamentan su muerte

OIJ investiga motivo del crimen

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación sobre este hecho.

El cuerpo de Rivera fue trasladado a la morgue judicial para que le realicen la respectiva autopsia.

Los agentes buscan determinar el motivo del crimen, así como la identidad del presunto homicida.

Los agentes del OIJ investigan el motivo del crimen en Sardinal de Carrillo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Terror armado en supermercado de Aguas Zarcas: sicarios asesinan a un hombre y ponen en riesgo a inocentes