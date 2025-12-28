Identifican a los tres fallecidos en Esterillos: eran bailarines y orquestas lamentan su muerte

Tres reconocidos bailarines son las víctimas fallecidas en el accidente acuático ocurrido en playa Esterillos, en Parrita.

Ellos fueron identificados como Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55 años; Wilson Abrahams Castillo, de 57 años, conocido como “Wippi”, y una mujer de nombre Karen, de 41 años.

Aníbal Acuña, hermano de Ronald, confirmó a La Teja la fatalidad.

Orquestas lamentan la pérdida

Además, la Orquesta Son Mayor, La Solución y la Orquesta Son Mayor de Colombia lamentaron en sus redes sociales la muerte de estas personas, quienes frecuentemente los acompañaban en sus presentaciones.

“Nos sentimos consternados y tristes por este terrible suceso, pero siempre los llevaremos en cada nota que toquemos, porque eran salseros de corazón. Gracias por siempre bailar junto a nosotros y a todas las orquestas del país, por acompañarnos en cada evento y regalarnos alegría en cada paso”, señaló la Orquesta La Solución de Costa Rica.

El cuerpo de la tercera víctima que murió ahogada en playa Esterillos, en Parrita, fue encontrado pasadas las 8:30 p. m. de este sábado 27 de diciembre. Así lo confirmaron en la Cruz Roja.

Se trató de Wilson, quien se convirtió en la persona número 125 que muere ahogada en este 2025. Los rescatistas temen que la cifra aumente, ya que el año termina hasta el miércoles 31 de diciembre.

El 2024 cerró con 143 decesos por ahogamiento.

Esta fatalidad fue reportada a las 2:42 p. m. de este sábado, cuando alertaron por medio del 9-1-1 que tres personas eran arrastradas por la corriente.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, confirmó que junto con Guardacostas recuperaron una hora después los cuerpos de una mujer y de un hombre. La búsqueda continuó y fue siete horas después cuando apareció la tercera víctima.

A los vacacionistas les piden precaución y siempre consultar a los lugareños sobre las condiciones de la playa que visitan.

