Choque en la ruta 32 deja cuatro personas heridas, dos de ellas en condición crítica

Una fuerte colisión entre dos vehículos livianos dejó al menos cuatro personas heridas, dos de ellas en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense informó que a eso de las 5:04 de la tarde de este domingo recibió la alerta por parte del 911 sobre un accidente, ocurrido en Heredia, San Isidro, (Ruta 32).

Accidente en Ruta 32 dejó cuatro personas grave. (cortesía /accidente ruta 32)

Ante el reporte, la Benemérita movilizó siete unidades, entre ellas avanzadas de rescate, soporte básico y equipos de primera intervención, ya que en el sitio se reportaban personas prensadas dentro de los carros.

A la llegada de los cruzrojistas se realizó la valoración de cuatro pacientes. Dos de ellos fueron catalogados en condición crítica y los otros dos en condición urgente. Todos los heridos fueron trasladados al hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica.

De momento las autoridades no detallaron las causas del accidente.