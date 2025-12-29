Sucesos

Choque en la ruta 32 deja cuatro personas heridas, dos de ellas en condición crítica

Accidente ocurrió en San Isidro de Heredia, obligó a la Cruz Roja a movilizar siete unidades de emergencia

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Una fuerte colisión entre dos vehículos livianos dejó al menos cuatro personas heridas, dos de ellas en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense informó que a eso de las 5:04 de la tarde de este domingo recibió la alerta por parte del 911 sobre un accidente, ocurrido en Heredia, San Isidro, (Ruta 32).

accidente ruta 32
Accidente en Ruta 32 dejó cuatro personas grave. (cortesía /accidente ruta 32)

LEA MÁS: Hombre sufrió despiadada muerte a puñaladas dentro de una finca en Limón

Ante el reporte, la Benemérita movilizó siete unidades, entre ellas avanzadas de rescate, soporte básico y equipos de primera intervención, ya que en el sitio se reportaban personas prensadas dentro de los carros.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/sucesos/oij-busca-a-hombre-de-29-anos-y-a-dos-menores-de/3BLIVAOVZBCTRCZKOSI3GOIIJY/story/

A la llegada de los cruzrojistas se realizó la valoración de cuatro pacientes. Dos de ellos fueron catalogados en condición crítica y los otros dos en condición urgente. Todos los heridos fueron trasladados al hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica.

LEA MÁS: Golpiza entre reos en La Reforma dejó a un hombre en agonía por más de un mes

De momento las autoridades no detallaron las causas del accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente en ruta 32cuatro personas heridas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.