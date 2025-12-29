OIJ busca a hombre de 29 años y a dos menores de edad desaparecidos en Alajuela y Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activa la búsqueda de tres personas reportadas como desaparecidas en los últimos días, entre ellas un hombre de 29 años y dos menores de edad, por lo que solicita la colaboración urgente de la ciudadanía.

Dos menores de edad y un joven están desaparecidos. (OIJ /OIJ)

Las autoridades piden a la ciudadanía comunicarse de forma confidencial si tienen información sobre el paradero de estas personas. (OIJ /OIJ)

LEA MÁS: Hombre de 33 años muere tras violento ataque armado en Sardinal de Carrillo

El OIJ mantiene activa la búsqueda de Eduardo José Quirós Arguedas, de 29 años, desaparecido en San Ramón, Alajuela. (OIJ /OIJ)

La Delegación Regional de San Ramón informó que se busca a Eduardo José Quirós Arguedas, de 29 años, quien fue reportado como desaparecido el 27 de diciembre. El hombre fue visto por última vez el 25 de diciembre, en San Isidro de San Ramón, Alajuela.

LEA MÁS: Soñaban recibir el Año Nuevo en la playa: así ocurrió la tragedia en la que murieron los tres bailarines en Esterillos

En otro caso, la delegación regional de Limón intenta ubicar a Daniela Mendoza Barboza, una adolescente de 16 años, quien fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre. Según el OIJ, la menor fue vista por última vez ese mismo día en Moín, en Limón centro.

Asimismo, las autoridades también buscan a Thifany Martínez Mora, otra menor de 16 años, reportada como desaparecida el 28 de diciembre. Ella fue vista por última vez en Moín, Limón, el mismo día de la denuncia.

El OIJ pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estas personas que se comunique de inmediato al Centro de Información Confidencial, al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645. Toda información es confidencial y puede ser clave para dar con su ubicación.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y reiteran la importancia de la ayuda ciudadana para resolver estos casos lo antes posible.