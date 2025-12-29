Trágico accidente de tránsito en Paquera deja un muerto y un herido

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en Paquera, Puntarenas, dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido de gravedad, según reportó la Cruz Roja.

La Cruz Roja confirmó que el motociclista falleció en el sitio del accidente. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

El hecho ocurrió alrededor de las 21:51, a 800 metros de la escuela Julio Acosta, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo. A la llegada de los socorristas, uno de los hombres ya no presentaba signos de vida, mientras que el otro fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Paquera.

LEA MÁS: Terror armado en supermercado de Aguas Zarcas: sicarios asesinan a un hombre y ponen en riesgo a inocentes

El accidente fue atendido por una ambulancia de la Cruz Roja, que coordinó el traslado del paciente con vida y confirmó la muerte de la víctima en el lugar.

LEA MÁS: Golpiza entre reos en La Reforma dejó a un hombre en agonía por más de un mes

Las autoridades de tránsito investigan las causas del choque. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien sería vecino de la comunidad.