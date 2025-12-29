Sucesos

Trágico accidente de tránsito en Paquera deja un muerto y un herido

Una colisión entre una motocicleta y un vehículo en Paquera dejó un hombre fallecido

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en Paquera, Puntarenas, dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido de gravedad, según reportó la Cruz Roja.

La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro.
La Cruz Roja confirmó que el motociclista falleció en el sitio del accidente. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

El hecho ocurrió alrededor de las 21:51, a 800 metros de la escuela Julio Acosta, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo. A la llegada de los socorristas, uno de los hombres ya no presentaba signos de vida, mientras que el otro fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Paquera.

LEA MÁS: Terror armado en supermercado de Aguas Zarcas: sicarios asesinan a un hombre y ponen en riesgo a inocentes

El accidente fue atendido por una ambulancia de la Cruz Roja, que coordinó el traslado del paciente con vida y confirmó la muerte de la víctima en el lugar.

LEA MÁS: Golpiza entre reos en La Reforma dejó a un hombre en agonía por más de un mes

Las autoridades de tránsito investigan las causas del choque. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien sería vecino de la comunidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PaqueraPuntarenastrágico accidentechoque en puntarenascruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.