¿Año nuevo pasado por agua? Reporte del tiempo para el 31 de diciembre no le hará gracia a muchos

Costa Rica se mantendrá bajo la influencia del empuje frío #8 durante los últimos días de este año y los primeros del próximo, provocando vientos fuertes y un aumento de las lluvias en varias regiones del país.
Los vientos alisios se mantendrán intensos en Guanacaste y en el Valle Central, con velocidades que oscilarán entre 40 y 75 kilómetros por hora en Guanacaste y la cordillera de Talamanca, con posibles ráfagas superiores a 100 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, se espera un incremento a partir del martes 30 de diciembre en el Caribe, en la zona norte y cordilleras, con lluvias que podrían mantenerse hasta el viernes 2 de enero.
En el Valle Central, especialmente cerca de las cordilleras como Cartago, San José y Heredia, se registrarán lloviznas y lluvias ocasionales, con algunas precipitaciones también en el norte de Alajuela.
Durante esta semana, las temperaturas diurnas disminuirán, aumentando la sensación de frío especialmente miércoles y jueves.
El IMN dio este detalle de los pronósticos por momentos del día:
Mañanas: poco a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, posibles lloviznas; Caribe y zona norte nublados con lluvias y aguaceros de martes a viernes.
En las tardes: parcial a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso en Guanacaste y GAM, lloviznas en montañas y zonas bajas; Caribe y zona norte nublados con lluvias.
En las noches: parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, lluvias intermitentes; Limón y zona norte mayormente nublados con aguaceros de martes a viernes.
Se recomienda a la población tomar precauciones por los vientos fuertes, especialmente en Guanacaste y las montañas, y mantenerse informados sobre posibles lluvias y aguaceros en las próximas jornadas.
|Región
|Temperatura
máxima
|Temperatura
mínima
|Valle Central
|28
|13
|Pacífico Norte
|35
|20
|Pacífico Central
|32
|14
|Pacífico Sur
|32
|14
|Caribe
|30
|15
|Zona Norte
|31
|17
Fuente: IMN