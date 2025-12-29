Sucesos

¿Año nuevo pasado por agua? Reporte del tiempo para el 31 de diciembre no le hará gracia a muchos

Vientos de hasta 100 km/h y lluvias intermitentes afectarán varias regiones del país hasta el 2 de enero

Por Silvia Coto

Costa Rica se mantendrá bajo la influencia del empuje frío #8 durante los últimos días de este año y los primeros del próximo, provocando vientos fuertes y un aumento de las lluvias en varias regiones del país.

Los vientos alisios se mantendrán intensos en Guanacaste y en el Valle Central, con velocidades que oscilarán entre 40 y 75 kilómetros por hora en Guanacaste y la cordillera de Talamanca, con posibles ráfagas superiores a 100 km/h.

Frente frío
Con lluvias y fuertes ventoleros va a terminar el año Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a las precipitaciones, se espera un incremento a partir del martes 30 de diciembre en el Caribe, en la zona norte y cordilleras, con lluvias que podrían mantenerse hasta el viernes 2 de enero.

En el Valle Central, especialmente cerca de las cordilleras como Cartago, San José y Heredia, se registrarán lloviznas y lluvias ocasionales, con algunas precipitaciones también en el norte de Alajuela.

Durante esta semana, las temperaturas diurnas disminuirán, aumentando la sensación de frío especialmente miércoles y jueves.

El IMN dio este detalle de los pronósticos por momentos del día:

Mañanas: poco a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, posibles lloviznas; Caribe y zona norte nublados con lluvias y aguaceros de martes a viernes.

En las tardes: parcial a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso en Guanacaste y GAM, lloviznas en montañas y zonas bajas; Caribe y zona norte nublados con lluvias.

En las noches: parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, lluvias intermitentes; Limón y zona norte mayormente nublados con aguaceros de martes a viernes.

Se recomienda a la población tomar precauciones por los vientos fuertes, especialmente en Guanacaste y las montañas, y mantenerse informados sobre posibles lluvias y aguaceros en las próximas jornadas.

RegiónTemperatura
máxima		Temperatura
mínima
Valle Central2813
Pacífico Norte3520
Pacífico Central 3214
Pacífico Sur3214
Caribe3015
Zona Norte 3117

Fuente: IMN

