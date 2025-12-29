¿Año nuevo pasado por agua? Reporte del tiempo para el 31 de diciembre no le hará gracia a muchos

Costa Rica se mantendrá bajo la influencia del empuje frío #8 durante los últimos días de este año y los primeros del próximo, provocando vientos fuertes y un aumento de las lluvias en varias regiones del país.

Los vientos alisios se mantendrán intensos en Guanacaste y en el Valle Central, con velocidades que oscilarán entre 40 y 75 kilómetros por hora en Guanacaste y la cordillera de Talamanca, con posibles ráfagas superiores a 100 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un incremento a partir del martes 30 de diciembre en el Caribe, en la zona norte y cordilleras, con lluvias que podrían mantenerse hasta el viernes 2 de enero.

En el Valle Central, especialmente cerca de las cordilleras como Cartago, San José y Heredia, se registrarán lloviznas y lluvias ocasionales, con algunas precipitaciones también en el norte de Alajuela.

Durante esta semana, las temperaturas diurnas disminuirán, aumentando la sensación de frío especialmente miércoles y jueves.

El IMN dio este detalle de los pronósticos por momentos del día:

Mañanas: poco a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, posibles lloviznas; Caribe y zona norte nublados con lluvias y aguaceros de martes a viernes.

En las tardes: parcial a parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso en Guanacaste y GAM, lloviznas en montañas y zonas bajas; Caribe y zona norte nublados con lluvias.

En las noches: parcialmente nublado en Pacífico y Valle Central, ventoso, lluvias intermitentes; Limón y zona norte mayormente nublados con aguaceros de martes a viernes.

Se recomienda a la población tomar precauciones por los vientos fuertes, especialmente en Guanacaste y las montañas, y mantenerse informados sobre posibles lluvias y aguaceros en las próximas jornadas.

Región Temperatura

máxima Temperatura

mínima Valle Central 28 13 Pacífico Norte 35 20 Pacífico Central 32 14 Pacífico Sur 32 14 Caribe 30 15 Zona Norte 31 17

Fuente: IMN