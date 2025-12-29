Pareja europea fue detenida sospechosa de cometer grave delito contra su propia hija en hotel de San José

Un hombre de nacionalidad italiana y su esposa, de nacionalidad alemana, habrían mantenido a su propia hija encerrada en un hotel en San José con un oscuro propósito.

Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los europeos fueron detenidos como sospechosos de explotar sexualmente a su propia hija.

La captura de la pareja forma parte de las detenciones realizadas por la Policía Judicial como parte de su participación en la Operación Internacional Eclipse, la cual fue encabezada por Interpol-Francia y se llevó a cabo entre los meses de junio y octubre de este año.

“La operación fue liderada por la Unidad de Delitos contra Menores de Edad de la Subdirección de Comunidades Vulnerables de INTERPOL-Francia, y contó además con la participación de países tales como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El OIJ realizó varias detenciones durante la Operación Eclipse.

“Esta acción se creó como un plan estratégico enfocado en la prevención, represión y sanción del abuso y la explotación sexual infantil en niños, niñas y adolescentes”, detalló el OIJ.

En cuanto al caso de los europeos, además de la captura, la Policía Judicial decomisó ¢4.120.325 y $4.185 dólares estadounidenses.

Otros casos

Durante la Operación Eclipse, también se logró que un costarricense, de 57 años, quien era requerido en nuestro país desde el año 2021 como sospechoso del delito de violación agravada o abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, fuera deportado desde España.

“Además, otro costarricense de 47 años fue deportado desde Estados Unidos, ya que es requerido en Costa Rica como sospechoso del delito de violación contra persona menor de edad, por una causa que data del año 2023″.

Por otra parte, se extraditó a un costarricense de 50 años, requerido por las autoridades guatemaltecas por una investigación en su contra por el delito de violencia contra la mujer y maltrato a personas menores de edad, investigación que inició este 2025.

La Policía Judicial destacó que por medio de esta operación se logró el rescate de seis menores de edad, quienes se encontraban siendo víctimas de delitos de abuso sexual infantil. Las víctimas fueron debidamente identificadas y puestas bajo protección.