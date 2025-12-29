Hallan a hombre asesinado a balazos dentro de finca en San Carlos

Nuevamente, el cantón de San Carlos, en Alajuela, fue escenario de un hecho de sangre, pues la tarde de este lunes se descubrió que un hombre fue asesinado de forma cruel dentro de una finca.

Al parecer, fue la madre del ahora fallecido quien descubrió el crimen, pues de forma preliminar se habla de que la señora estaba preocupada por no saber nada de su hijo y cuando llegó a la propiedad en la que vivía encontró la terrible escena.

LEA MÁS: Terror armado en supermercado de Aguas Zarcas: sicarios asesinan a un hombre y ponen en riesgo a inocentes

El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el comité local fue alertado de la situación a eso de las 2:17 p.m., cuando se les indicó sobre un hombre baleado dentro de una propiedad en el sector de Garabito, en Aguas Zarcas de San Carlos.

“Se atiende el caso de un hombre herido por arma de fuego; a la llegada del personal paramédico, este se aborda sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

De momento, las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, mientras que por parte de la Cruz Roja solo se informó que se trata de un hombre de unos 34 años, el cual presentaba múltiples impactos de bala.

La Cruz Roja informó la que la víctima mortal es un hombre de unos 34 años. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Niño de 9 años resulta gravemente herido tras ser atropellado por carro en Alajuela

De forma extraoficial trascendió que, al parecer, el sujeto tendría al menos dos días de fallecido, esto por la condición en la que se encontraba el cuerpo, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Este es el segundo crimen sangriento que ocurre en Aguas Zarcas de San Carlos en menos de una semana, pues la noche del pasado sábado 27 de diciembre un hombre fue asesinado a balazos dentro de un supermercado.

LEA MÁS: Madre de dos hijos fue asesinada en una soda en Limón; había denunciado amenazas

La víctima de este homicidio fue identificada con el apellido Cambronero, de 34 años, quien sufrió múltiples heridas por arma de fuego en la cabeza, la espalda, las piernas y los brazos.

Los pistoleros huyeron de inmediato; sin embargo, las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Salas, de 31 años, ya que presumen que tuvo algún tipo de participación en la agresión, aunque aclaran que no fue quien disparó.