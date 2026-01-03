Sucesos

Hombre es asesinado a balazos a plena luz del día en calle Morenos

El violento crimen fue confirmado por la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios siguen a la orden del día en este inicio del 2026; el más reciente ocurrió la tarde de este sábado, a plena luz del día, en una conocida comunidad de San José.

LEA MÁS: ¡En segundos! Vea cómo dos sujetos robaron una escalera del techo de un carro en San José

El hecho fue confirmado a La Teja por la central de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató del homicidio de un hombre que se dio a eso de las 4:58 p.m. en el sector de calle Morenos.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego y cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El cuerpo del hombre quedó tendido sobre una acera. Foto: Archivo (IStock)

LEA MÁS: OIJ identifica a ciclista que falleció en trágico accidente de tránsito en Liberia

Fotografías que circulan en redes sociales, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos de la víctima, muestran como el cuerpo del hombre quedó tendido boca arriba sobre una acera a la orilla de la calle.

LEA MÁS: Ciclista muere atropellado en la Ruta 1 frente al Cosevi en Liberia

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo se habría dado el homicidio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio calle MorenosOIJcruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.