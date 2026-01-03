Hombre es asesinado a balazos a plena luz del día en calle Morenos

Los homicidios siguen a la orden del día en este inicio del 2026; el más reciente ocurrió la tarde de este sábado, a plena luz del día, en una conocida comunidad de San José.

El hecho fue confirmado a La Teja por la central de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató del homicidio de un hombre que se dio a eso de las 4:58 p.m. en el sector de calle Morenos.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego y cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre una acera. Foto: Archivo (IStock)

Fotografías que circulan en redes sociales, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos de la víctima, muestran como el cuerpo del hombre quedó tendido boca arriba sobre una acera a la orilla de la calle.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo se habría dado el homicidio.