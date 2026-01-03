Sucesos

OIJ identifica a ciclista que falleció en trágico accidente de tránsito en Liberia

El ciclista fue impactado por un pick up cuando, en apariencia, trató de cruzar la carretera

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del ciclista que murió la mañana de este sábado en un aparatoso accidente de tránsito.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trataba de un hombre apellidado Quesada, de 57 años, quien en apariencia era vecino de esa misma zona.

El fatal accidente ocurrió pasadas las 9 a.m. sobre la ruta 1, en sentido de Liberia hacia La Cruz, 100 metros antes de la rotonda de Corazón de Jesús, frente a las instalaciones del Cosevi.

El fatal accidente ocurrió la mañana de este sábado en Liberia. Foto Facebook.
El fatal accidente ocurrió la mañana de este sábado en Liberia. Foto Facebook. (Facebook/El fatal accidente ocurrió la mañana de este sábado en Liberia. Foto Facebook.)

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, la tragedia se habría dado a consecuencia de una maniobra que intentó realizar Quesada.

“En apariencia, el ahora fallecido transitaba sobre vía pública en una bicicleta y, presuntamente, en un momento dado intentó cruzar la carretera, siendo que en ese momento fue impactado por un vehículo tipo pick-up, lo que le causó la muerte”, indicó el OIJ.

Personal de la Cruz Roja se presentó al sitio, pero ya no había nada que hacer por Quesada, quien falleció de inmediato debido a las lesiones que sufrió.

Adrián Galeano Calvo

