Macabro hallazgo: personas vieron algo flotando en río y cuando autoridades llegaron confirmaron lo peor

El cuerpo fue localizado en el cauce del río Telire

Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en el cauce del río Telire, en Telire de Talamanca, Limón.

Según información confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó la tarde del viernes, a eso de las 4:30 p. m., luego de que varias personas alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río.

El cuerpo encontrado no ha sido identificado. (Cruz Roja/Cortesía)

Tras recibir el aviso, las autoridades se desplazaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

De momento, el fallecido no ha sido identificado, ya que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta su reconocimiento. De manera preliminar, se presume que el hombre podría haber permanecido al menos tres días en el sitio donde fue localizado.

Las autoridades indicaron que será el resultado de la autopsia el que permita determinar con exactitud la causa de muerte, así como avanzar en el proceso de identificación de la víctima.

