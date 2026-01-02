Doloroso Año Nuevo para una familia: fallecen tío y sobrino en terrible tragedia

El inicio del Año Nuevo se convirtió en una tragedia para una familia sancarleña, luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de un tío y su sobrino la madrugada del 1.º de enero en Florencia, San Carlos, Alajuela.

Las víctimas fueron identificadas como Jimmy Varela Jarquín, de 45 años, y su tío Agustín Ortíz Jarquín, de 49 años.

Jimmy Varela Jarquín y su tío Agustín Ortíz fallecieron en un accidente de tránsito. Foto: Cortesía (Edgar C /Cortesía)

Según información preliminar, ambos habían participado en una reunión familiar para recibir el Año Nuevo. Al momento del accidente, Jimmy conducía el vehículo y se dirigía a dejar a su tío a la casa en Cutris, cuando ocurrió la colisión.

La Cruz Roja informó que la emergencia fue reportada a las 3:22 a. m.

Se trató de un choque entre dos vehículos, en el que fueron atendidas tres personas. Dos de ellas fueron declaradas sin signos vitales en el lugar, mientras que un tercer paciente fue trasladado de urgencia al Hospital San Carlos. Para la atención se movilizaron dos unidades básicas.

Don Agustín era peón agrícola y Jimmy era constructor, ambos tenían tres hijos. Ellos eran nicaragüenses y llegaron al país hace más de 20 años.

El carro en que viajaban fue el regalo de Navidad de Jimmy para él mismo, luego de mucho esfuerzo y trabajo

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargan de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras la familia enfrenta un Año Nuevo marcado por el luto y el dolor.