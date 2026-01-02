Sucesos

OIJ fue al lugar del triple homicidio en Cartago y la cantidad de casquillos de bala que encontró es de terror

Los tres hombres permanecen sin identificar; el crimen ocurrió en Linda Vista y continúa bajo investigación judicial

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el triple homicidio ocurrido la tarde de este jueves en el sector de Linda Vista, en La Unión de Cartago, donde tres hombres fueron asesinados a balazos y aún no han sido identificados.

Según las primeras diligencias judiciales, los agentes ubicaron 23 casquillos de arma de fuego en la escena, lo que evidencia la violencia y magnitud del ataque perpetrado por los pistoleros.

Los tres hombres fueron asesinados a balazos en La Unión (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las investigaciones preliminares señalan que los tres hombres se encontraban dentro de una estructura tipo búnker cuando varios sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra ellos. Tras el ataque, las víctimas quedaron sin vida en el sitio.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja que recibió la alerta a las 5:27 p. m. Al llegar, los socorristas valoraron a tres hombres adultos con múltiples impactos de bala, quienes fueron declarados sin signos vitales en la escena. Para la atención se movilizó una unidad de soporte básico y dos unidades de soporte avanzado.

De forma preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que al menos tres personas participaron en el ataque armado. El lugar permaneció bajo custodia policial mientras el OIJ realizaba la recolección de indicios balísticos y otras diligencias.

El caso continúa en investigación, mientras los agentes judiciales trabajan en la identificación de las víctimas, la reconstrucción de los hechos y la búsqueda de los responsables de este violento crimen que vuelve a estremecer a La Unión.

