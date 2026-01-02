Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

Un hombre adulto falleció la madrugada de este viernes 2 de enero tras ser atropellado por un vehículo liviano en la ruta 27.

La desgracia ocurrió en Coyolar de Orotina, provincia de Alajuela.

El accidente ocurrió en Coyolar de Orotina (Jose Rivera )

Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:05 a. m. Al sitio se desplazaron dos unidades de atención, una básica y una avanzada, cuyos socorristas valoraron a la víctima.

“Al arribo de los equipos de emergencia, se atendió a un masculino adulto, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar”, confirmó la institución benemérita.

LEA MÁS: Año 2026 arrancó con un violento y triple asesinato

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales, que ahora investigan las circunstancias en que ocurrió el atropello.

LEA MÁS: Violencia no respetó ni el inicio de año: lo que le hicieron a muchachito de 16 años es desgarrador

El accidente provocó largas presas, los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.