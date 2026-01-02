Sucesos

Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

La Cruz Roja confirmó que la víctima falleció de inmediato

Por Silvia Coto

Un hombre adulto falleció la madrugada de este viernes 2 de enero tras ser atropellado por un vehículo liviano en la ruta 27.

La desgracia ocurrió en Coyolar de Orotina, provincia de Alajuela.

El accidente ocurrió en Coyolar de Orotina (Jose Rivera )

Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:05 a. m. Al sitio se desplazaron dos unidades de atención, una básica y una avanzada, cuyos socorristas valoraron a la víctima.

“Al arribo de los equipos de emergencia, se atendió a un masculino adulto, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar”, confirmó la institución benemérita.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales, que ahora investigan las circunstancias en que ocurrió el atropello.

El accidente provocó largas presas, los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.

