Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

Un hombre adulto falleció la madrugada de este viernes 2 de enero tras ser atropellado por un vehículo liviano en la ruta 27.
La desgracia ocurrió en Coyolar de Orotina, provincia de Alajuela.
Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:05 a. m. Al sitio se desplazaron dos unidades de atención, una básica y una avanzada, cuyos socorristas valoraron a la víctima.
“Al arribo de los equipos de emergencia, se atendió a un masculino adulto, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar”, confirmó la institución benemérita.
La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.
El caso fue remitido a las autoridades judiciales, que ahora investigan las circunstancias en que ocurrió el atropello.
El accidente provocó largas presas, los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.