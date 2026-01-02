Sucesos

Violencia no respetó ni el inicio de año: lo que le hicieron a muchachito de 16 años es desgarrador

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido

Por Silvia Coto

A un joven de 16 años le arrebataron la vida la tarde de este jueves 1.º de enero tras recibir un balazo en Puntarenas.

Los hechos ocurrieron a las 6:04 p. m., en Coto Brus.

El joven fue asesinado de un balazo. (Cruz Roja/Cortesía)

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos socorristas valoraron al joven; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, fue declarado sin signos vitales en la escena.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles sospechosos.

La escena quedó bajo custodia policial para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales, que ahora investigan lo ocurrido para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Coto BrusPuntarenasambulanciazona sur
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

