Sucesos

Año 2026 arrancó con un violento y triple asesinato

Cruz Roja Roja confirmó que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala y murieron en la escena

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La violencia volvió a golpear a La Unión de Cartago la tarde del jueves, cuando tres hombres fueron asesinados a balazos en el sector de Linda Vista, en un ataque que ocurrió a plena luz del día.

Según confirmó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:27 p. m. Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a tres hombres adultos con múltiples impactos de arma de fuego.

últimas horas cruz roja
Los tres hombres fallecieron de inmediato en el sitio. (Cruz Roja/Cortesía)

“En el lugar, nuestro personal valoró a tres hombres adultos; tras la evaluación correspondiente, los tres pacientes fueron confirmados sin signos vitales en la escena”, detalló la benemérita.

Los cuerpos fueron localizados en la calle, lo que generó conmoción entre vecinos.

LEA MÁS: Buscan a hombre que disfrutaba del primer día del 2026 y desapareció trágicamente en un paseo

Al parecer, entre tres y cuatro personas habrían participado en el ataque armado.

Investigaciones

El caso fue asumido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora trabaja en la identificación de las víctimas, la recolección de indicios balísticos y la búsqueda de los responsables de este triple homicidio.

LEA MÁS: Primer accidente acuático mortal del 2026 es demasiado desgarrador por la persona que falleció

Los agentes se encuentran este viernes realizando diligencias en la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
triple asesinatola unióncartago
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.