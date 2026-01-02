Año 2026 arrancó con un violento y triple asesinato

La violencia volvió a golpear a La Unión de Cartago la tarde del jueves, cuando tres hombres fueron asesinados a balazos en el sector de Linda Vista, en un ataque que ocurrió a plena luz del día.

Según confirmó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 5:27 p. m. Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a tres hombres adultos con múltiples impactos de arma de fuego.

Los tres hombres fallecieron de inmediato en el sitio. (Cruz Roja/Cortesía)

“En el lugar, nuestro personal valoró a tres hombres adultos; tras la evaluación correspondiente, los tres pacientes fueron confirmados sin signos vitales en la escena”, detalló la benemérita.

Los cuerpos fueron localizados en la calle, lo que generó conmoción entre vecinos.

Al parecer, entre tres y cuatro personas habrían participado en el ataque armado.

Investigaciones

El caso fue asumido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora trabaja en la identificación de las víctimas, la recolección de indicios balísticos y la búsqueda de los responsables de este triple homicidio.

Los agentes se encuentran este viernes realizando diligencias en la zona.