Joven empresario asesinado cruelmente ya le había ganado un pulso a la muerte años atrás

Agustín Carvajal Benavides, el joven empresario que fue asesinado dentro de una casa en San Carlos, ya le había ganado un pulso a la muerte hace aproximadamente 15 años.

Cuando apenas tenía 18 años, Carvajal fue arrastrado por una cabeza de agua en el río San Rafael de San Carlos y permaneció desaparecido hasta el día siguiente, cuando se dio la sorprendente noticia de que sobrevivió.

Ese hecho ocurrió el domingo 23 de mayo del 2010, cuando Agustín se encontraba disfrutando junto a cuatro amigos en las aguas de ese río a su paso por el centro turístico El Tucanito –sito en San Rafael de La Marina.

Agustín, con apenas 18 años, sobrevivió de milagro tras ser arrastrado por una cabeza de agua. Foto Archivo.

De acuerdo con una publicación del periódico La Nación, Carvajal y uno de sus amigos fueron arrastrados por la cabeza de agua, pero este último logró aferrarse a una piedra y fue encontrado por rescatistas un kilómetro río abajo.

Los cruzrojistas continuaron con la búsqueda de Agustín, pero a las 6:30 p. m. tuvieron que suspender las labores debido a la llegada de la noche y las condiciones del río.

El milagro se dio al día siguiente, cuando a eso de las 6:45 a.m. las autoridades fueron informadas de que Carvajal estaba con vida y había llegado a pedir ayudar a una casa cercana.

En aquel entonces Agustín dijo que logró agarrarse a una piedra y esperó a que el nivel del agua bajara, luego tuvo que pasar la noche en la montaña.

El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram. (Instagram/El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram.)

Con la salida del sol empezó a caminar hasta que llegó a una casa cercana, donde pidió ayuda.

Lamentablemente la historia de vida de Agustín tuvo un trágico final, pues la tarde de este lunes 29 de diciembre su madre lo encontró asesinado dentro de una casa en Garabito, en Aguas Zarcas de San Carlos.

Según el OIJ, Carvajal, de 34 años, tenía cerca de tres días de fallecido.

Aunque aún no se ha determinado el móvil del crimen, el OIJ presume que podría tratarse de un asalto, pues hacían falta varias pertenencias del joven empresario, quien por un tiempo estuvo viviendo en México.