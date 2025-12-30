Hombres habrían tratado de asaltar a chofer de app de transporte y uno de ellos halló la muerte de forma horrible

Un enfrentamiento a balazos entre unos policías y dos supuestos maleantes que, al parecer, trataron de asaltar a un conductor de una plataforma de transporte privado, terminó de la peor manera para estos últimos.

Esto debido a que uno de los supuestos asaltantes perdió la vida a consecuencia del tiroteo, mientras que el otro fue detenido por la Fuerza Pública.

En cuanto al conductor del carro, afortunadamente este sobrevivió y solo sufrió heridas leves causadas con un arma blanca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como un muchacho apellidado Reyes, de 24 años, quien falleció minutos después de la balacera en el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

La balacera se dio tras una persecución que inició en el centro de Heredia. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

En cuanto a los hechos, la Policía Judicial informó que estos se dieron en los primeros minutos de la madrugada de este martes, cuando los supuestos asaltantes se encontraban en Alajuela y solicitaron un servicio de transporte, en apariencia, por medio de una app.

Según el OIJ, una vez en el carro, los sujetos habrían obligado a que el conductor se desplazara hasta Heredia, pero en medio del camino la víctima se las habría ingeniado para dar aviso a otras personas de lo que estaba pasando y fueron estas quienes alertaron a la Fuerza Pública.

“En el centro de Heredia, al parecer, inicia una persecución de este vehículo, siendo que en San Rafael de Heredia logran interceptarlo y se da un intercambio de disparos entre los ocupantes del carro y los agentes de la Policía. En el hecho queda herido uno de los presuntos asaltantes, quien falleció poco después en el centro médico”.

El otro supuesto asaltante fue detenido por los policías, sin embargo, el OIJ indicó que hasta este momento no se cuenta con su identidad.