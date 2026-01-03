Sucesos

OIJ solicita ayuda para localizar a menor de edad desaparecida desde el 31 de diciembre

La adolescente de 14 años fue vista por última vez el 31 de diciembre en San José

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar a Fiorella Sofía Prado Espinoza, una menor de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025.

Según con la información oficial, la adolescente fue vista por última vez en San José, ese mismo día, y desde entonces no se tiene rastro de su paradero. El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

Fiorella Prado Espinoza
Fiorella Prado Espinoza está desaparecida. Foto OIJ (OIJ/cortesía)

El OIJ hace un llamado a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes para dar con el paradero de la menor, ya que toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para el avance del caso.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645 o mediante WhatsApp al 8800-0645.

Las autoridades reiteran la importancia del apoyo ciudadano en estos casos, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.

Fiorella Sofía Prado Espinozaoijdesaparecidasan josé
Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

