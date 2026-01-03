Cámara grabó el inesperado “abrazo” que llenó a mujer de terror en La Uruca

Una cámara de seguridad grabó el inesperado “abrazo” que llenó de terror a una mujer que caminaba de madrugada por La Uruca, en San José.

Ese abrazo se lo dio un asaltante que la sorprendió por la espalda y que en cuestión de segundos le arrebató su teléfono celular a la fuerza.

La Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió dicho video con el objetivo de recibir información por parte de la ciudadanía para dar con el paradero del asaltante.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 a.m. del 10 de octubre del 2025, cuando la víctima caminaba sola por un sector de La Uruca.

“En apariencia, el sospechoso abordó en vía pública a una mujer que iba caminando y mediante la fuerza, al parecer, le arrebató el teléfono celular”, indicó el OIJ.

En el video se observa cómo el sospechoso va varios metros atrás de la mujer, pero al ver su oportunidad corre hasta ella y la “abraza” con su brazo derecho para que ella no pueda huir.

El sujeto buscado por el OIJ es de tez trigueña, de 18 a 25 años, aproximadamente, contextura delgada, cabello color negro y que ese día vestía sudadera color blanco con la manga y el costado derecho color celeste, pantaloneta color gris con franjas color naranja en los costados, tenis color blanco con negro y utilizaba bolso tipo canguro color negro con gris.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.