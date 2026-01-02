Hallan dentro de alcantarilla cuerpo de hombre que se encontraba desaparecido en Limón

La provincia de Limón fue escenario de un terrible hallazgo la mañana de este viernes, pues dentro de una alcantarilla fue encontrado el cuerpo de un hombre.

El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el hallazgo se dio a eso de las 10:47 a.m. en Batán de Matina, a la orilla de la ruta 805, en dirección a Matina.

“Se reporta el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto, el cual, al parecer, estaba desaparecido desde días anteriores. Fue ubicado detrás de un local comercial sin signos de vida”, detalló la Benemérita.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Padilla, de 29 años, quien, al parecer, era vecino de esa misma zona.

En cuanto a cómo fue que Padilla perdió la vida, la Policía Judicial maneja la tesis de que este habría sufrido un accidente que causó que cayera en esa alcantarilla.

“Según la información preliminar, este hombre se desplazaba hacia su vivienda y, por razones que se desconocen, se habría resbalado y habría caído en una especie de alcantarilla, donde se habría golpeado la cabeza, situación que le causó la muerte”, detalló el OIJ.

El OIJ también confirmó lo dicho por la Cruz Roja, acerca de que Padilla estaba desaparecido, pues trascendió que su familia lo andaba buscando desde el 31 de diciembre, día en el que habría sufrido el accidente.