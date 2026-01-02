Detienen a hombre que pretendía viajar a Estados Unidos y era buscado por autoridades desde 2013

El año 2026 se inició de la peor forma para un hombre apellidado Villegas, de 63 años, pues en lugar de sentarse en un avión con rumbo a Estados Unidos, terminó siendo esposado por las autoridades.

LEA MÁS: Doloroso Año Nuevo para una familia: fallecen tío y sobrino en terrible tragedia

Esto debido a que Villegas contaba con una orden de captura activa, la cual fue emitida en el año 2013; es decir, tenía aproximadamente 13 años de estar huyendo de la justicia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el sujeto fue capturado por oficiales de la Interpol este jueves 1.° de enero, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Villegas era buscado por las autoridades desde el año 2013. Foto OIJ. (OIJ/Villegas era buscado por las autoridades desde el año 2013. Foto OIJ.)

LEA MÁS: OIJ da a conocer quién era el hombre que fue asesinado a pocos metros de su familia

“Cuando este hombre pretendía salir del país rumbo a Estados Unidos, fue detectado por oficiales de Migración, esto ya que el mismo contaba con una orden de captura por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la función pública”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial no reveló mayores detalles sobre el presunto incumplimiento que habría cometido Villegas; solo indicó que la orden de captura fue emitida por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José en el año 2013.

LEA MÁS: Emergencia en Turrialba: río Reventazón arrastra a dos bañistas

Tras ser detenido, el sospechoso fue puesto a las órdenes de la respectiva autoridad judicial para que se continúe con el proceso en su contra.