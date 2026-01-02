OIJ da a conocer quién era el hombre que fue asesinado a pocos metros de su familia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes 2 de enero que el hombre asesinado la noche del 31 de diciembre en Villa del Mar, en Limón tenía 28 años.

El fallecido era de apellido Hernández.

El crimen está en investigación (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Según la información preliminar, el joven se encontraba en una parada de autobús junto a su familia. En determinado momento, decidió devolverse a su casa y, minutos después, volvió a salir.

Fue precisamente en ese instante cuando dos hombres vestidos de negro que se desplazaban en motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras cometer el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, sin que hasta ahora se tenga reporte de personas detenidas por este homicidio.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.