Sucesos

OIJ da a conocer quién era el hombre que fue asesinado a pocos metros de su familia

Dos hombres vestidos de negro atacaron al hombre cuando salía de su casa en Limón

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes 2 de enero que el hombre asesinado la noche del 31 de diciembre en Villa del Mar, en Limón tenía 28 años.

El fallecido era de apellido Hernández.

15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
El crimen está en investigación (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Según la información preliminar, el joven se encontraba en una parada de autobús junto a su familia. En determinado momento, decidió devolverse a su casa y, minutos después, volvió a salir.

LEA MÁS: Primer accidente acuático mortal del 2026 es demasiado desgarrador por la persona que falleció

Fue precisamente en ese instante cuando dos hombres vestidos de negro que se desplazaban en motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras cometer el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, sin que hasta ahora se tenga reporte de personas detenidas por este homicidio.

LEA MÁS: Emergencia en Turrialba: río Reventazón arrastra a dos bañistas

El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asesinatocrimen limónhombre asesinadoOIJVilla del marhernándezoijbalazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.