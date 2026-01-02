Sucesos

OIJ confirma hecho clave en homicidio de mujer que vuelve el caso aún más doloroso

La víctima del trágico hecho fue identificada como una mujer apellidada Venegas, de 33 años

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un detalle clave que agrava y vuelve aún más doloroso el caso de la mujer que fue asesinada la madrugada del pasado 31 de diciembre en Esparza, Puntarenas.

La víctima de ese homicidio fue identificada por la Policía Judicial como una mujer apellidada Venegas, de 33 años, quien falleció tras ser alcanzada por un disparo.

De acuerdo con la tesis que maneja el OIJ, todo apunta a que Venegas fue una víctima colateral, pues los sicarios que acabaron con su vida, al parecer, iban por un hombre que se encontraba con ella en una especie de búnker.

Según las autoridades, el crimen fue cometido por cinco o seis hombres armados que entraron al búnker donde Venegas se encontraba con el supuesto objetivo de los asesinos.

La mujer murió luego de que intentó refugiarse en unos ranchos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Las autoridades indicaron que los sospechosos habrían atacado inicialmente al hombre y, posteriormente, uno de ellos agredió físicamente a la mujer.

En determinado momento se escuchó una detonación, tras lo cual Venegas salió corriendo hacia ranchos cercanos para pedir ayuda.

Pese a sus intentos por ponerse a salvo, la mujer falleció en el sitio por la herida de bala que recibió, según confirmó el OIJ.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil del ataque, pero no se descarta que esté relacionado con la venta de drogas en esa zona.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

