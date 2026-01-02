OIJ revela detalles de cruel asesinato: mujer corrió por su vida, pero el desenlace fue lamentable

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el violento homicidio de una mujer ocurrido durante la madrugada del 31 de diciembre en Esparza de Puntarenas.

Según con el informe judicial, el fallecimiento fue reportado a las 12:05 a. m. La víctima fue identificada como una mujer de 33 años, de apellido Venegas.

Varios hombres encapuchados atacaron a la mujer y a un hombre. (Silvia Coto)

El OIJ detalló que la mujer se encontraba junto a un hombre dentro de un búnker cuando, aparentemente, entre cinco y seis hombres ingresaron al lugar.

De ese grupo, al menos tres portaban armas de fuego, y todos vestían ropa negra y pasamontañas.

LEA MÁS: Violencia no respetó ni el inicio de año: lo que le hicieron a muchachito de 16 años es desgarrador

Las autoridades indicaron que los sospechosos habrían atacado inicialmente al hombre y, posteriormente, uno de ellos agredió físicamente a la mujer. En determinado momento se escuchó una detonación, tras lo cual la víctima salió corriendo hacia ranchos cercanos para pedir ayuda.

Pese a sus intentos por ponerse a salvo, la mujer falleció en el sitio por la herida que recibió, según confirmó el OIJ.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras continúan las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

LEA MÁS: Buscan a hombre que disfrutaba del primer día del 2026 y desapareció trágicamente en un paseo

El caso se mantiene en investigación.