Trágico accidente de tránsito cobra la vida de una adulta mayor en San Mateo

En este inicio de año, las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de tragedias; la más reciente ocurrió la tarde de este viernes en San Mateo de Alajuela, donde una adulta mayor perdió la vida.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trató del vuelco de un carro que ocurrió a eso de las 3:20 p.m. en el sector conocido como Desmonte, 300 metros al norte de la escuela La Libertad.

En el sitio, los rescatistas encontraron a cuatro personas fuera del vehículo y poco después confirmaron que una cuarta se encontraba sin vida en el carro. La Cruz Roja informó que se trataba de una señora de 67 años.

En el lugar del accidente falleció una mujer. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“En el lugar se valoran cinco pacientes; lamentablemente, se confirma una mujer adulta sin signos vitales. Nuestros equipos trabajan en la atención de tres pacientes en condición crítica, uno de ellos menor de edad de 14 años, así como de un paciente en condición urgente”, indicó la Cruz Roja.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida.

En cuanto a lo sucedido, de forma extraoficial se habla de que el accidente pudo darse debido a un desperfecto mecánico.