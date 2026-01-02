Muchacho es una de las víctimas del primer triple homicidio ocurrido en este 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un detalle importante relacionado con el primer triple homicidio ocurrido este 2026, el cual tuvo lugar en La Unión de Cartago la tarde del jueves.

Hasta el momento, las autoridades solo habían informado que las víctimas eran tres hombres, pero poco después Vladimir Muñoz, subdirector general del OIJ, explicó que entre estos se encontraba un menor de edad.

“Se trata de un triple homicidio, que no es usual en esta época del año. Este hecho se dio en la localidad de La Unión; propiamente en Linda Vista de La Unión en Cartago. En ese incidente fallecen tres personas, dos sujetos mayores de edad, de 20 años, y un menor de edad de 17 años”, detalló Muñoz.

Los tres jóvenes, en apariencia, se encontraban en un búnker cuando ocurrió el ataque. Foto Archivo. (Silvia Coto)

En cuanto a los otros dos fallecidos, la Policía Judicial confirmó a La Teja que uno de ellos fue identificado con el apellidado Agüero, de 20 años, mientras que el otro muchacho todavía no ha sido identificado plenamente.

Según el OIJ, las investigaciones preliminares señalan que los tres jóvenes se encontraban dentro de una estructura tipo búnker cuando varios sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra ellos. Tras el ataque, los muchachos quedaron sin vida en el sitio.

De forma preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que al menos tres personas participaron en el ataque armado. El lugar permaneció bajo custodia policial mientras el OIJ realizaba la recolección de indicios balísticos y otras diligencias.