Rescatan a uno de los dos bañistas que fueron arrastrados por río Reventazón; el otro sigue desaparecido

La Cruz Roja dio a conocer que luego de un extenso trabajo de búsqueda lograron rescatar a uno de los dos bañistas que la mañana de este viernes fueron arrastrados por la corriente del río Reventazón, en Turrialba.

La Benemérita informó sobre el rescate a las 4:50 p.m. de este viernes y en dicha información también señalaron que la otra persona arrastrada por el río no ha sido encontrada.

“En referencia al incidente ocurrido en el sector de Turrialba, en el río Reventazón, informamos que se logró el rescate de una persona, quien fue estabilizada y no requirió traslado a un centro médico. Lamentablemente, una persona permanece desaparecida”, indicó la Benemérita.

De no obtener resultado positivo la búsqueda continuaría este sábado. (Cruz Roja/Cortesía)

Los cuerpos de emergencia se mantendrán trabajando en la zona mientras las condiciones de luz lo permitan; de no obtener un resultado positivo, reanudarían las labores de búsqueda las primeras horas del sábado.

La tragedia ocurrió a eso de las 11 a.m. de este viernes, cuando la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre la desaparición de dos personas tras ser arrastradas por la corriente el mencionado río.