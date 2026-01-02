Búsqueda de hombre desaparecido en laguna de Río Cuarto termina con el peor desenlace de todos

La Cruz Roja confirmó la mañana de este viernes 2 de enero el hallazgo del cuerpo de la persona que había sido reportada como desaparecida en la laguna de Río Cuarto, en Alajuela.

Según la institución, el cuerpo fue ubicado y trasladado a una zona segura, donde permanece a la espera del personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará del levantamiento y de las diligencias correspondientes.

El cuerpo del hombre fue hallado en la laguna de Río Cuarto, en Alajuela. (Cruz Roja/Cortesía)

La búsqueda fue retomada desde tempranas horas de este viernes con equipo de buceo luego de que la emergencia fuera reportada el 1 de enero en la tarde.

LEA MÁS: OIJ revela detalles de cruel asesinato: mujer corrió por su vida, pero el desenlace fue lamentable

Según los primeros datos brindados por Marvin Portuguez paramédico de la Cruz Roja, se trataba de un hombre adulto que se encontraba bañándose en la laguna y que, por razones que aún no están claras, no logró salir. En ese momento, los equipos de emergencia respondieron con recursos de soporte básico y un equipo de primera intervención.

LEA MÁS: Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

Este caso se registró en medio de una jornada crítica para los cuerpos de socorro, ya que se convirtió en el quinto accidente acuático reportado en el país en el transcurso de una hora, en una de las emergencias falleció una niña de 12 años en San Mateo de Alajuela

El OIJ será el encargado de confirmar la identidad de la víctima.