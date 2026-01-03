Ciclista muere atropellado en la Ruta 1 frente al Cosevi en Liberia

Un ciclista perdió la vida la mañana de este sábado tras ser atropellado en la Ruta 1, en Liberia, Guanacaste, informaron las autoridades.

El cuerpo del hombre será trasladado a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

El fatal accidente ocurrió unos 100 metros antes de la rotonda de Corazón de Jesús, frente a las instalaciones del Cosevi.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se desplazaba en su bicicleta cuando habría intentado cruzar la carretera y fue impactado por un vehículo.

Cuando los cuerpos de emergencia y la Policía llegaron al sitio, el ciclista ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. Debido a la gravedad del hecho, no fue posible brindarle atención médica.

Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada. El sitio quedó bajo custodia policial mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.