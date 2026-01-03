Cruz Roja reanuda búsqueda de hombre desaparecido en el río Reventazón

La Cruz Roja Costarricense informó que este sábado se reanudaron las labores de búsqueda del hombre que permanece desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Reventazón, en Turrialba.

El cruzrojista Michael Gamboa confirmó que en la zona se mantiene un amplio despliegue de personal, con el objetivo de localizar a la persona que no ha sido ubicada desde el incidente ocurrido la mañana de este viernes.

Búsqueda de personas arrastrada por el río Reventazón (cortesía/cortesía)

Como se informó previamente, dos personas fueron arrastradas por la fuerte corriente del río. Tras un extenso operativo, la Benemérita logró rescatar a uno de los bañistas a eso de las 4:50 p. m. del viernes. La persona fue estabilizada en el sitio y no requirió traslado a un centro médico.

“En referencia al incidente ocurrido en el sector de Turrialba, en el río Reventazón, informamos que se logró el rescate de una persona. Lamentablemente, una persona permanece desaparecida”, indicó la Cruz Roja en su reporte oficial.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y reiteran el llamado a la precaución en ríos y zonas de corriente fuerte, especialmente durante esta época, cuando las condiciones pueden tornarse peligrosas en cuestión de minutos, ya que la Cruz Roja desde el 1.° de enero ha atendido gran cantidad de este tipo de emergencias.