Niño de 8 añitos se cae desde un techo a unos cuatro metros de altura

La Cruz Roja trasladó al niño muy grave (Cruz Roja/Cortesía)

Un niño de 8 años fue trasladado en condición crítica al Hospital de Grecia luego de sufrir una caída desde un techo la tarde de este sábado en Sarchí Norte, Alajuela.

Según informó la Cruz Roja ellos fueron alertados sobre la precipitación de un menor desde una altura aproximada de cuatro metros.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en el distrito de Sarchí Norte.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al menor con lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizado en el lugar y trasladado de inmediato en una ambulancia básica al centro médico para recibir atención especializada.

De momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para la investigación respectiva