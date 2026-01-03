Sucesos

¡En segundos! Vea cómo dos sujetos robaron una escalera del techo de un carro en San José

El OIJ difundió el video con el objetivo de obtener información sobre los sospechosos

Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad grabó cómo dos maleantes trabajaron en equipo con un objetivo en común: dejar a una persona sin una de sus preciadas herramientas.

En cuestión de pocos segundos, ambos sujetos lograron adueñarse de una escalera metálica que se encontraba amarrada sobre el techo de un vehículo.

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió dicho video con el objetivo de obtener información que permita dar con el paradero de estos sujetos, sospechosos del delito de robo.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre del 2025 a las 4:23 a. m. en el distrito Hospital, en San José.

“En apariencia, los sospechosos ingresaron a un centro comercial y, al parecer, se robaron una escalera que se encontraba amarrada en la parte de arriba de un vehículo, que se estaba estacionado en el parqueo de un centro comercial”, detalló el OIJ.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Sospechosos robo San JoséOIJ
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

