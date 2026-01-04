Inicio de festejos se convierte en tragedia: carro atropella a varias personas y mata a un hombre y a niño

Lo que era un ambiente de fiesta y alegría se convirtió en escenario de una tragedia en un abrir y cerrar de ojos, pues varias personas que escuchaban la Diana que daba inicio a los festejos populares de Paraíso de Santa Cruz, Guanacaste, fueron arrollados por un carro que perdió el control.

El incidente tuvo un desenlace mortal, pues un hombre y un niño de aproximadamente 7 años perdieron la vida tras ser embestidos por el vehículo.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, la tragedia ocurrió a eso de las 5:20 a.m. de este domingo en la localidad de 27 de Abril, en Paraíso de Santa Cruz, al frente del súper El Campeón.

Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias. (Guana Noticias/Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias.)

La versión preliminar que ha trascendido señala que un grupo de personas, entre las que se encontraba un motociclista, estaban disfrutando de la tradicional Diana cuando en ese momento, por razones que se desconocen, un carro perdió el control, volcó y arrolló a ese grupo.

Según el reporte de Bomberos, en la escena los paramédicos atendieron a tres personas con heridas de consideración y a un hombre en condición estable. Además, en el sitio fallecieron dos personas: un hombre y un menor de edad.

De forma preliminar trascendió que el ahora fallecido sería un hombre apellidado Álvarez, de 30 años, conocido como “Chompi”, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Se desconoce si este tenía alguna relación con el niño que también perdió la vida.