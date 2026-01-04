Choque entre carro y motocicleta cobra la vida de una persona en el centro de Heredia

El centro de la provincia de Heredia se convirtió en escenario de un terrible accidente de tránsito, el cual terminó cobrando la vida de una persona.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, se trató de un choque entre un carro y una motocicleta, el cual ocurrió a eso de las 10 p.m. por las piscinas del Palacio de los Deportes, diagonal al ebais.

Tanto la Cruz Roja como el Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre un choque con varias personas heridas, por lo que despacharon unidades al lugar del accidente.

El mortal accidente ocurrió cerca del Palacio de los Deportes. Foto Heredia por Media Calle. (Facebook/El mortal accidente ocurrió cerca del Palacio de los Deportes. Foto Heredia por Media Calle.)

A su llegada los paramédicos encontraron a tres pacientes en el sitio, uno de ellos ya había fallecido a consecuencia de las heridas que sufrió. Al parecer, se trataría de una de las personas que viajaba en la moto.

Según Bomberos, los otros dos heridos fueron trasladados de emergencia a un centro médico.

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.