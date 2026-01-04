(Video) A conductor que mató a hombre y a niño en populares festejos lo agarraron entre varios y...

Un video que circula en redes sociales muestra como varias personas agredieron al conductor del carro que embistió a un grupo de vecinos y acabó con la vida de un hombre y un niño en Santa Cruz de Guanacaste.

La tragedia ocurrió a eso de las 5:20 a.m. de este domingo en la localidad de 27 de Abril, en Paraíso de Santa Cruz, al frente del súper El Campeón.

Personas agreden a conductor que mató a hombre y a niño en Santa Cruz

La versión preliminar que ha trascendido señala que un grupo de personas, entre las que se encontraba un motociclista, estaban disfrutando de la tradicional Diana que da inicio a las fiestas de Paraíso de Santa Cruz, cuando en ese momento, por razones que se desconocen, un carro perdió el control, volcó y arrolló a esa multitud.

En el sitio fallecieron un hombre, que sería de apellido Álvarez, de unos 30 años, y un niño de 12 años. Inicialmente se informó que el niño tenía 7 años, pero posteriormente la Cruz Roja corroboró la edad del menor de edad.

La Benemérita informó que en la escena atendieron a un hombre que fue trasladado en condición urgente y revisaron a otras cinco personas que no requirieron ser movilizadas.

Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias. (Guana Noticias/Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias.)

Según muestra el video que circula en redes, tras el atropello, un grupo de personas se le fueron encima al carro que quedó incrustado al final del cruce de Paraíso, sobre unos rótulos.

En ese lugar los vecinos empezaron a golpear el auto, algunos de ellos incluso armados con botellas. Además se aprecia como, en apariencia, golpearon al conductor del carro y a otras personas dentro del vehículo.

En la grabación también se escucha como varias de esas personas tratan al conductor de "borracho", aunque de momento las autoridades no han revelado si conducía bajo los efectos del alcohol.