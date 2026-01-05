Niño que murió atropellado en Santa Cruz estaba emocionado por llegada de su hermanita, que nació horas después

Keylor Munguía de 12 años estaba emocionado por el nacimiento de su hermanita, él falleció atropellado por un conductor borracho este domingo en Santa Cruz, Guanacaste, y horas después, la bebé nació.

El fatal atropello ocurrió en Paraíso de Santa Cruz. (Facebook/El fatal hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en Paraíso de Santa Cruz.)

La familia asegura que vive momentos de una mezcla de sentimientos.

“La bebé nació bien horas después del accidente, su mamá está bien también por lo del parto, pero por la muerte de Keylor está destrozada, tenemos mucha preocupación que le vaya a dar una depresión, es demasiado doloroso por lo que está pasando, la bebé trae un rayito de luz, pero ningún hijo consuela la partida del otro, y ellos se soñaban juntos”, dijo una familiar de la mujer que prefirió no identificarse.

Ella contó que la mamá del niño tuvo que ser llevada al hospital por la impresión de la desgracia, ya que se puso muy mal y ya estaba solo esperando a que la bebé decidiera nacer.

“Keylor estaba esperando que naciera, muy emocionado, sus hermanas también, él siempre las cuidaba, era un niño inteligente, amoroso, le gustaba la playa y era muy amado por todos, por eso no podemos entender”, dijo la mujer quien no podía contener el llanto.

Atropello en Santa Cruz de Guanacaste cobró la vida de un niño de 12 años y un adulto de 35. (Foto: Guana/Foto: cortesía de Guananoticias)

El niño estaba feliz porque ya pronto iba a entrar al colegio, eso sí, también pensativo porque era una experiencia completamente nueva.“Ya se sentía grande, fue un orgullo verlo graduarse el año pasado, estamos con el alma despedazada”, dijo.

La mujer aseguró que ella ha dejado de ver las redes sociales porque ha visto mensajes en los que la gente cuestiona que hacía el niño a las 5 de la mañana en la calle.

“Por qué la gente no pregunta: ¿por qué el muchacho decidió manejar borracho esa madrugada?, el carro en manos de él fue un arma que nos mató a todos los de esta familia. En un pueblo es normal que las familias estén en la calle para ir a la Diana, mi niño no estaba solito, nunca andaba solo, hay que tener cuidado con el dolor de los demás”, dijo.

La tragedia ocurrió a eso de las 5:20 a.m. del domingo en la localidad de 27 de Abril, en Paraíso de Santa Cruz, al frente del súper El Campeón.

En el accidente, también murió un hombre de apellido Álvarez, de 35 años.

En un video se observa a un grupo de personas reunidas en la calle, disfrutando de la tradicional Diana, incluso algunas de ellas estaban bailando. A un lado de la calle se alcanza a ver al niño de 12 años, quien luego cruza para abrazarse con un hombre con el que baila alegremente por varios segundos.

La tragedia ocurrió segundos después, pues en escena aparece el carro a alta velocidad, el cual tomó sorpresa al hombre y al niño, quienes no pudieron hacer nada por quitarse del camino. Otro tercer sujeto también fue embestido por el carro.

Una persona más está delicada en el hospital.

El conductor del carro de apellido Vatland, de 24 años, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, debido a que la prueba de alcoholemia que le realizaron dio resultado positivo.