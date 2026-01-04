Sucesos

OIJ confirma que conductor que mató a niño y a hombre en populares festejos manejaba bajo los efectos del alcohol

El conductor del carro fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el conductor que embistió a un grupo de vecinos y acabó con la vida de un hombre y un niño en Santa Cruz de Guanacaste manejaba bajos los efectos del alcohol.

La tragedia ocurrió a eso de las 5:20 a. m. de este domingo en la localidad de 27 de Abril, en Paraíso de Santa Cruz, cuando un grupo de personas se encontraban disfrutando de la tradicional Diana que anunciaba el inició de los festejos en esa zona.

Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias.
La Policía Judicial informó que el conductor sospechoso de causar la tragedia es un joven apellidado Vatland, de 24 años, cuyo carro se estrelló contra unos rótulos tras atropellar a seis personas.

“Al hombre se le realizó la alcoholemia, la cual dio positivo, por lo que este fue presentado ante el Ministerio Público”, informó el OIJ.

El OIJ indicó que en ese trágico hecho perdieron la vida un hombre apellidado Álvarez, de 35 años, y un niño de apenas 12 años. Se desconoce si existe alguna relación familiar entre ellos.

“Al parecer, varias personas se encontraban en vía pública en una celebración cuando, por circunstancias que aún se investigan, un hombre que iba conduciendo un vehículo pierde el control de este y atropella a seis personas, dejando fallecidos al menor de edad y a Álvarez”.

Tras el atropello, un grupo de personas se le fueron encima al carro y agredieron al conductor y a otras personas que viajaban con él.

Santa Cruz atropello FestejosNiño fallecido atropellado
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

