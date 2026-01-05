Madre entregó a su hija como pago de préstamo “gota a gota”: caso derivó en secuestro de menor, revela OIJ

Un préstamo ilegal tipo “gota a gota” terminó destapando un grave caso de trata de personas y secuestro extorsivo, luego de que una madre entregara a su propia hija como forma de pago, según reveló el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

De acuerdo con el jerarca, los hechos se remontan a hace cuatro años, cuando una mujer, ante la imposibilidad de saldar una deuda adquirida bajo el esquema “gota a gota”, entregó a su hija de 15 años al grupo criminal “Los Sobrinos”.

Allanamientos por secuestro en Tibás y Goicoechea (oij/cortesía)

La adolescente permaneció durante años bajo control de esta estructura, siendo obligada a trabajar en distintos comercios y, aparentemente, a colaborar en actividades ilícitas.

Michael Soto, director a.i. del OIJ da detalles sobre allanamientos por secuestros

“Hace cuatro años, una femenina de 15 años, debido a un préstamo que tenía su madre por 100.000 colones, es dada como parte de pago y la misma permanece como trata de personas por explotación laboral durante cuatro años, trabajando en una pulpería, una verdulería, en apariencia, también vendiendo drogas”, explicó Soto.

El OIJ detuvo a un hombre en los allanamientos por secuestro y trata se espera detener a más personas (OIJ/Cortesía)

La joven logró escapar recientemente con ayuda de una vecina, quien la trasladó a Cartago para ponerla a salvo. Sin embargo, esta acción habría provocado una represalia por parte del grupo criminal.

Según la investigación, el 18 de diciembre del año pasado, los sospechosos secuestraron al hijo de la mujer que ayudó a la muchacha, un adolescente de 13 años, y exigieron a su familia un pago de entre ₡6 y ₡7 millones para liberarlo.

Horas después, el menor fue rescatado por la Fuerza Pública en el sector de Bajo Piuses, en Tibás, tras un reporte que inicialmente se atendió como un caso de violencia doméstica. Al ingresar al sitio, los oficiales ubicaron al niño retenido, lo que permitió activar la investigación judicial.

“En realidad encuentra al menor maniatado, amordazado y golpeado. Ya cuando tratamos de clarificar la situación, se establece que todo debe ser una situación de trata de personas” dijo Soto.

Este lunes, agentes del OIJ de Cartago ejecutan cinco allanamientos simultáneos en sectores de Guadalupe (Purral y Ipís) y Bajo Piuses, como parte de la investigación por secuestro extorsivo y trata de personas.

Hasta el momento, las autoridades reportan cuatro personas detenidas durante los allanamientos, además de dos sospechosos arrestados en días anteriores.

El OIJ mantiene pendiente la captura de al menos dos personas más vinculadas con este caso. De momento, se desconoce si la madre de la joven será detenida.

La investigación es realizada por el OIJ de Cartago.

Noticia en desarrollo